Management haalt profiel Lil Kleine van website

'Tinder Swindler' ontkent oplichting: Ik ben geen monster

Simon Leliev heeft voor het eerst een interview gegeven sinds de release van de veelbesproken Netflix-documentaire The Tinder Swindler, waarin hij wordt beschuldigd van het oplichten van een groot aantal vrouwen. In het Amerikaanse nieuwsprogramma Inside Edition van CBS ontkent hij dat hij een oplichter is.

19 februari