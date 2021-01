Management Ferry Doedens zet samenwerking stop

Een woordvoerster van CTM Management wil verder niet vertellen wat de reden is achter de beëindiging van de samenwerking. ,,Het klopt dat we niet meer met Ferry Doedens samenwerken, maar we doen geen verdere uitspraken.”



Gisteren onthulde Doedens aan Shownieuws-presentatrice Patty Brard pikante foto’s en filmpjes van zichzelf te hebben gedeeld op OnlyFans, een website waar mensen zich tegen betaling kunnen abonneren op personen die naaktbeelden van zichzelf delen. Eerder ging het gerucht dat de beelden waren gelekt, dat misverstand wilde Doedens ophelderen. Of het verbreken van de samenwerking met dat nieuws te maken heeft, is dus niet duidelijk.



Doedens heeft sowieso een turbulent jaar achter de rug. In juni onthulde de acteur dat hij ‘al acht weken lang met iedereen geknuffeld’ had, ondanks de coronamaatregelen die onder meer 1,5 meter afstand voorschreven. Hij werd voor twee weken op non-actief gesteld. In augustus werd bekend dat de acteur in november definitief GTST zou verlaten.