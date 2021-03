Man Bibian Mentel over verlies: ‘Verdrietig maar trots’

‘Ondanks corona en dat ze daardoor sinds 1 maart 2020 geen werk meer had, ondanks het feit dat ze wist dat ze haar laatste jaar leefde en we door de lockdown maar weinig konden ondernemen, maakte Bibian van elke dag toch weer een feestje’, schrijft Spee bij een foto van hen samen. ‘Tot de laatste minuut was haar prachtige lach onverwoestbaar en was ze in staat de mensen om haar heen liefde te geven’.