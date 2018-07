Mamma Mia! Here We Go Again in première in Amsterdam

De film, een vervolg op de kaskraker uit 2008, keert terug in de tijd en laat het leven van de jonge Donna Sheridan (Meryl Streep) zien. Er wordt teruggeblikt op haar liefdesleven, maar het verhaal speelt zich ook af in het heden. Haar dochter Sophie (Amanda Seyfried) is inmiddels zwanger en haalt samen met vriendinnen van de inmiddels overleden Donna herinneringen op uit het verleden.

Hoofdrolspelers Amanda Seyfried, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan en Christine Baranski keren voor het tweede deel terug op het witte doek. De hoofdrollen van de personages in hun jongere jaren worden gespeeld door onder anderen Lily James, Jeremy Irvine, Hugh Skinner en Josh Dylan. Een opvallende verschijning in de feelgoodfilm is Cher. Zij speelt de oma van Sophie. De zangeres heeft weliswaar een kleine, maar opvallende rol. Mamma Mia! Here We Go Again is vanaf vandaag te zien in de Nederlandse bioscopen.