Malou Petter en Mark Visser vaste presentatoren NOS Journaal

video's Prinses Amalia in haar eerste persconfe­ren­tie: ‘Er is geen school voor koningin worden’

Prinses Amalia heeft een dag na haar 18e verjaardag officieel zitting genomen in de Raad van State. De oudste dochter van koning Willem-Alexander werd door haar vader binnengeleid, hield vervolgens haar eerste toespraak en onderging haar eerste persgesprek. De troonopvolger noemde het een eer, maar stelde ook dat ze nog veel moet leren. ,,Er is geen school voor koningin worden.” Rond 15.30 uur waren Amalia en haar ouders weer vertrokken van Paleis Kneuterdijk in Den Haag.

