Makers Stranger things beloven emotioneel laatste seizoen: ‘Zelfs onze bazen waren aan het huilen’

Tijdens een bijeenkomst in Los Angeles hebben de Stranger things -makers Ross en Matt Duffer gehint op wat er gebeurt in het vijfde -en laatste- seizoen van de populaire Netflix-serie. ,,Het verhaal is zo emotioneel dat we de bazen aan het huilen kregen.”

,,We hebben een paar weken geleden het eerste script ingeleverd bij Netflix en zijn nu bezig met het tweede. Het is volle kracht vooruit”, vertelde Ross Duffer tijdens een panelgesprek in Hollywood, waar hij vergezeld werd door castleden Caleb McLaughlin, Joseph Quinn, Jamie Campbell Bower, Priah Ferguson, Eduardo Franco en een virtuele Millie Bobby Brown.



Hoewel Ross tijdens de vergadering niet veel vertelde over de verhaallijn, bevestigde hij wel dat er heel wat ‘te ontrafelen valt’ in het vijfde seizoen. ,,Het laatste seizoen is echt een evenwichtsoefening tussen de personages de tijd geven om hun karakterlijnen te voltooien en daarnaast ook de losse eindjes van het verhaal aan elkaar te knopen.”

Vijfde seizoen Stranger things onderscheidt zich

Hij voegde verder nog toe: ,,Zoals wij het zien, wordt seizoen vijf een soort culminatie van alle seizoenen. Het zal dus iets weg hebben van elk seizoen.” Een belangrijke factor die het vijfde seizoen echter wel zal onderscheiden van de andere seizoenen, is dat ‘het gevaar’ waarin de wereld zich bevindt nu ‘helemaal openlijk’ vertoond wordt. Niet alleen de tienerhelden, maar ook hun ouders en rest van de gemeenschap kunnen het voortaan aanschouwen.



Daarnaast lijkt alles er ook op te wijzen dat het vijfde en laatste seizoen van de hitserie er eentje wordt waar je het niet gemakkelijk droog bij houdt. ,,Het verhaal is zo emotioneel dat we de bazen bij Netflix aan het huilen kregen. Dat wil veel zeggen, want de enige andere keren dat ik ze heb zien huilen, was bij budgetvergaderingen”, aldus Duffer.

De populaire sciencefictionserie Stranger things scoorde dertien Emmy-nominaties voor het vierde seizoen, met overwinningen op het gebied van prothetische make-up, geluidsbewerking, geluidsmixage, muzieksupervisie en stuntcoördinatie. Ook kenden artiesten als Kate Bush en Metallica een revival met klassieke hits doordat ze gebruikt werden in de reeks. De show werd in februari verlengd voor het vijfde en laatste seizoen.



Voorlopig is het echter nog niet duidelijk wanneer het laatste hoofdstuk op Netflix zal verschijnen.

