Makers Mocro Maffia winnen prestigieuze vakprijs ter waarde van 20.000 euro

Gouden Televizier-Ring Gala wordt feestje: Emma Heesters, Karsu en Stefania openings­act

14:25 Met drie jonge artiesten in de openingsact, Joris Linssen in een gouden taxi en glunderende ‘Buddenbruckjes’ op de rode loper belooft het Gouden Televizier-Ring Gala een stuk feestelijker te worden dan de laatste editie. Waar Carré vorig jaar slechts 35 genomineerden ontving vanwege de coronapandemie, zitten straks achthonderd mensen in de zaal.