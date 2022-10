Maker André Hazes-docu over ontbreken Sarah van Soelen: ‘Niet het idee dat ik haar mis’

met video André Hazes over verslavin­gen: ‘Ik schaam me gewoon voor mezelf als ik dit zie’

De drank- en cocaïneverslaving van André Hazes (28) was vorig jaar zo heftig dat hij verschillende keren onder invloed op het podium stond. Dat vertelt de zanger in de vijfdelige Videolanddocumentaire André Hazes, waar zojuist een trailer van verscheen. ,,Ik schaam me gewoon voor mezelf.”

17 oktober