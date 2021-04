Makelaar Alex in tranen bij Uitstel van executie om schrijnend verhaal Mouna

Ruim een miljoen mensen zagen gisteravond een emotionele uitzending van Uitstel van executie , waarin zelfs makelaar Alex van Keulen zijn tranen niet kon bedwingen. Het team van het RTL 4-programma zette zich in voor Mouna, die een zeldzame auto-immuunziekte heeft en door alle gevolgen daarvan niet langer kon wonen in haar eigen huis. Het werd een zware kluif, maar wel met succes.

Het komt zelden voor dat makelaar Alex van Keulen zo geraakt is door een verhaal van een van zijn klanten, maar gisteravond werd het hem even te veel. Hij vond de situatie van Mouna zelfs zo schrijnend, dat hij het team van Uitstel van executie bijeen had geroepen om haar hulp te bieden. Mouna lijdt aan lupus, een zeldzame auto-immuunziekte waarbij - zoals ze zelf zei - ‘alles wat maar kan ontsteken in je lichaam ontsteekt’.

Door haar ziekte heeft Mouna inmiddels kromme vingers en tenen gekregen en is het haast onmogelijk om nog in haar eigen huis te wonen. De trap op lopen om te douchen of naar bed te gaan, zat er sommige dagen zelfs niet in. En dus sliep Mouna geregeld in de woonkamer. ,,Ik heb weleens weken op de bank gelegen, gewoon omdat ik de trap niet op kan”, vertelde ze aan presentator Martijn Krabbé.

Quote Ik heb weleens weken op de bank gelegen, gewoon omdat ik de trap niet op kan Mouna

Bovendien had Mouna een enorm schuldgevoel tegenover haar dochter, die te vroeg werd geboren doordat het lichaam van Mouna niet sterk genoeg was om de zwangerschap volledig af te ronden. De angst dat Mouna haar dochter uiteindelijk met schulden en een onverkoopbaar huis zou achterlaten, was dan ook enorm groot. ,,Ik wil niet dat als ik straks dood ben, ik een huis achterlaat met problemen, want er is niks afgelost. Mijn levensverzekering gaat ook niet het huis compleet betalen. Ik laat alleen maar schulden en drama achter voor mijn kinderen, en ik heb al genoeg drama veroorzaakt.”

Volledig scherm Mouna in haar woning. © RTL

Urgentie

De hulptroepen van Uitstel van executie gingen direct aan de slag om het huis van Mouna op te knappen en in de verkoop te zetten, terwijl ook met spoed moest worden gezocht naar een gelijkvloerse woning waar Mouna in zou kunnen trekken.



Makelaar Alex liep echter al snel tegen een probleem aan: Mouna had een urgentieverklaring nodig, maar die zou ze alleen krijgen als haar huis eerst verkocht werd. ,,Je kan niet van mensen verwachten dat ze hun huis verkopen, terwijl ze nog niets anders hebben. Zeker in het geval van Mouna zoeken we niet naar een normaal huis, het moet een aangepaste woning zijn. En die zijn zeldzaam”, klonk het gefrustreerd.



Gelukkig maakte het team zich zo hard voor Mouna, dat ze uiteindelijk een woning toegewezen kreeg en haar eigen huis dus eindelijk onder handen kon worden genomen. Mouna stelde dat ze al blij was als haar huis 180.000 euro zou opleveren. ,,Dan speel ik quitte’’, verklaarde ze.



De verrassing was dan ook groot toen Van Keulen haar uiteindelijk het nieuws kwam brengen dat haar stulpje maar liefst 245.000 euro had opgebracht. ,,Ik had dit vanaf dag één niet durven dromen”, reageerde ze emotioneel.

Bekijk onze video’s over show en entertainment: