‘Magische’ Harry Styles vult drie avonden Arena: ‘Hij is net als Jagger en Bowie méér dan een artiest’

Is het na een sekte, een moord, een incestueu­ze relatie én een huwelijk klaar voor Laura in GTST?

Trouwen is nooit een goed idee in Goede Tijden, Slechte Tijden. Toch doet Laura Selmhorst, die al menig man versleet, dat in de laatste aflevering van dit seizoen (die donderdag op tv was). Moet Meerdijk na 33 jaar afscheid van Laura (68) nemen?