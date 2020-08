MAFS-Sanne in verwachting van eerste kindje

Op de foto die Sanne op haar afgeschermde Instagram-account deelt, is te zien hoe ze met haar vriend poseert terwijl ze een rijtje echofoto’s in haar handen houdt. ‘Wij kunnen niet wachten tot 9 februari’, onthult Sanne het babynieuws. Uit de hashtags die ze gebruikt valt af te leiden dat ze de zwangerschap erg spannend vindt. Het geslacht van de kleine is vooralsnog niet bekendgemaakt.



Sanne werd in de hitserie Married At First Sight aan Thierry gekoppeld. Hoewel de twee aanvankelijk goed leken te klikken en in de slotaflevering aangaven zelfs getrouwd te willen blijven, klapte het huwelijk alsnog. Volgens Thierry had de breuk onder meer te maken met hun verschillende karaktereigenschappen. Ook de afstand (160 km) werkte niet bepaald mee.



Ongeveer een maand later maakte Sanne wereldkundig een nieuwe liefde te hebben gevonden. Sanne is overigens niet de eerste uit Married At First Sight die een kleine verwacht. Robin, die na zijn mislukte huwelijk met Kimberley de liefde uiteindelijk ook bij iemand anders vond, maakte in maart bekend vader te worden.