MAFS-Martijn spekt vakantiekas en Katja verliefd op knappe skippybal

Na jaren opkroppen komt alle emotie eruit bij tv-kok Hugo Kennis: 'Ik heb hulp nodig'

Tv-kok Hugo Kennis (37) is tijdens de opnames van het RTL-programma Race across the world overvallen door zijn emoties op een manier die hij nooit nog eerder had meegemaakt. In gesprek met zijn reismaatje Eva Cleven (36) kon hij niet stoppen met huilen en kwam hij tot een belangrijk besef.