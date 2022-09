MAFS-Henk duikt op in Holland’s got talent: ‘Je brengt niet de extra flavour’

Hij was in 2020 een van de meest besproken kandidaten van Married at first sight , vooral omdat zijn huwelijk met Chantal op een fiasco uitliep. Henk van de Ven bleek de spotlights echter te missen, want vanavond dook hij op in Holland’s got talent .

Henk was in 2020 te zien in Married at first sight. Hij stapte in het huwelijksbootje met Chantal, die de bijnaam ‘wenkie’ kreeg, maar van een match was absoluut geen sprake. De twee clashten continu en bij thuiskomst na hun huwelijksreis zagen ze elkaar zelfs niet meer. In de finale-aflevering was Henk dan ook duidelijk: ,,Mijn beslissing is dat ik, liever gisteren dan vandaag, van je wil scheiden.”

Henk timmerde na zijn deelname aan Married at first sight aan de weg als zanger en besloot zich daarom ook maar op te geven voor Holland’s got talent. Vanavond maakte hij zijn entree op de bühne. Daar vertelde hij dat mensen hem kunnen kennen van het datingprogramma. ,,Heb jij meegedaan?”, riep Chantal Janzen uit, waarna Henk vertelde dat hij met Chantal getrouwd was. Dat zorgde voor herkenning bij Janzen. ,,Met de wenkies!”, reageerde ze.

Maar Henk was natuurlijk niet gekomen om over Married at first sight te praten: hij stond te trappelen om te laten horen wat hij in huis had. Dat deed hij met zijn eigen feestelijke single Je bent niet te weerstaan. Dan Karaty leek echter niet bepaald onder de indruk van zijn optreden en hij was dan ook de eerste die de rode exit-knop indrukte. Janzen probeerde er ondertussen nog een feestje van te maken, maar ook Marc-Marie Huijbregts en Edson da Graça vonden het wel mooi geweest en drukten op de knop.

,,Dat jij dit leuk vindt, daar is geen twijfel over. Jij geniet hier enorm van”, concludeerde Janzen. Da Graça stelde dat Henk ‘niet de extra flavour bracht’. Alleen Huijbregts was enthousiast en zag hem graag in de volgende ronde terug, maar Henk kreeg uiteindelijk drie keer een nee en vertrok dus weer huiswaarts. ,,Het was me een waar genoegen om voor jullie hier te staan”, besloot hij.

Volledig scherm Henk in Holland's got talent. © RTL

