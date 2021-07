MAFS-deelneemster Sylvia voor de tweede keer oma geworden

interview MAFS-Mick: ‘Ik heb meer ballen dan mensen op tv hebben gezien’

24 februari Het lag er zo dik bovenop dat het voor kijkers van Married at First Sight inmiddels geen verrassing meer is: Daisy en Mick hebben in de seizoensfinale van gisteravond de scheiding aangevraagd. Al vrij snel werd duidelijk dat de twee geen toekomst met elkaar zagen en dat de irritaties soms hoog opliepen. In gesprek met deze site blikt Mick terug op het avontuur. ,,Ik heb meer ballen dan de kijkers op tv hebben gezien.”