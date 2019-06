Madonna onder vuur door arrogante houding tijdens Graham Norton Show

Het begon al toen Madonna binnenwandelde en op rode sofa moest gaan zitten naast regisseur Danny Boyle en acteurs Lily James en Himesh Patel. De zangeres wierp op dat ze “het niet gewend was om een sofa te delen”, waarna ze presentator Graham Norton vroeg wat er in hemelsnaam gebeurd was met zijn kostuum. Toen Norton haar vervolgens enkele vragen wilde stellen over de voetbalcarrière van haar zoon David, leek ze afgeleid, vroeg ze hem meerdere keren om de vraag te herhalen en deed ze haar verwarring af met een klein lachje: “Mijn medicatie werkt nog niet”.



Maar voor veel kijkers werd het pas écht ongemakkelijk toen sir Ian McKellen erbij kwam. Toen Norton vroeg of de befaamde acteur, bekend van onder andere ‘Lord of the Rings’, en Madonna elkaar al ontmoet hadden, antwoordde de zangeres: “Hebben we elkaar al ontmoet? Ik denk het niet.” Waarop McKellen haar eraan herinnerde dat ze elkaar wel degelijk al eens gezien hadden, tijdens een evenement voor het goede doel. Maar Madonna gaf niet thuis, en bleef volhouden dat ze de acteur niet kende. Later vertelde McKellen over een feest dat georganiseerd was voor zijn 80ste verjaardag en hoeveel mensen er vanuit Los Angeles overgevlogen waren om erbij te zijn. Madonna viel hem daarbij snel in de reden: “Ik was het in ieder geval niet.” Waarop McKellen lachte: “Jij was niet uitgenodigd omdat je niet meer weet dat we hebben samengewerkt.”