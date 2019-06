Madonna: Je mag blijkbaar geen lol meer hebben na je 60ste

Er wordt vooral gezwegen. En wie wil praten, fluistert. Wie toch geluid maakt, krijgt een nerveuze blik toegeworpen. De sfeer in de statige members club The Home House in Londen is vanavond op z’n best die van koffie en cake in een crematorium.



In de wachtruimte - lederen canapés, obers in driedelig zwart - werpt de aanstaande ontmoeting met Madonna zijn schaduw vooruit. Interviewers uit heel Europa ijsberen door het vertrek. Murmelend repeteren ze hun vragen voor de Queen of pop. Haar kroon mag dan iets minder glanzen dan in haar vroegere regeerperiode, haar status als het bekendste mondiale merk van de popmuziek staat nog fier overeind.



Net als haar reputatie als ’s werelds onmogelijkste interviewkandidaat. Wie haar mag ondervragen - Daphne Bunskoek was in 2008 de laatste Nederlandse journalist die haar 1-op-1 sprak - treft steevast een gesprekspartner die sociale codes als hinderlijke ballast beschouwt tijdens een wedstrijdje verbaal worstelen.



Tien hele minuten zijn er vanavond - Madonna werkt bij voorkeur ’s avonds en ’s nachts - om de zangeres te vragen over haar 14de studioalbum Madame X. Een album bijna net zo gevarieerd als de talrijke gedaantes die Madonna in haar 36-jarige loopbaan aannam. Van Colombiaanse reggaeton tot Jamaicaanse dancehall en van Kaapverdische Butaka tot een fragment uit het Notenkraker-ballet



Een album ook dat een herlancering betekent van Madonna als politiek activiste. Al zal ze straks op strenge toon doceren dat van ‘hernieuwde’ strijdbaarheid helemaal geen sprake is. ,,Ik ben nooit opgehouden. Toen ik in de jaren 80 voor de rechten van de homogemeenschap opkwam, was dat óók politiek.’’



Voorafgaand aan het interview zijn geen verboden onderwerpen doorgegeven. Wel belt een dag van tevoren een Amerikaanse pr-dame of er vragen zijn waarop Madonna zich kan voorbereiden. Ze neemt genoegen met het antwoord dat de vragenlijst nog niet is gemaakt. Wel meldt ze ervan uit te gaan dat de vragen vooral op het nieuwe album betrekking zullen hebben.



Het is dezelfde dame die de verslaggever binnenlaat in een aanpalende kamer en knikt naar een stoeltje tegenover een fauteuil waarop iemand met het hoofd op de leuning ligt. Het blijkt Madonna zelf. Een visagist brengt een verse poederlaag op haar voorhoofd aan. ,,Ga zitten. Ik rust ondertussen even uit. Ik ben doodmoe van dat gepraat over mezelf‘’, klinkt het niet onvriendelijk vanaf de leuning.