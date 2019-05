Madonna haalt valse noten uit Youtube-video Songfestival

De commentaren op Madonna’s optreden zaterdag waren niet mals. Van ‘Prop die ooglap in haar mond’ tot ‘Is dit de begrafenis van Madonna’s carrière?', fanatieke Twitteraars hielden zich absoluut niet in. Maar de Queen of Pop blijkt zich niet veel aan te trekken van het commentaar en postte haar optreden op haar officiële YouTube-kanaal. In opgeschoonde versie weliswaar, want plots is er niets meer te merken van de valse noten en onstabiele zanglijnen die de klassieker Like A Prayer en het nieuwe nummer Future verpestten.



De bewerkte video van Madonna, die gisteravond online kwam, is inmiddels al meer dan 750.760 keer bekeken. Bij de reacties onder de bewerkte video regent het opmerkingen van mensen die reageren op het nieuwe geluid. Zo schrijft iemand: ‘Ik houd van je Madonna, maar je zanglijnen zijn aangepast. Ik heb het live gezien en dit is niet hoe het klonk.’ Een andere YouTuber voegt daaraan toe: ‘Eerst hadden we fake news, nu hebben we fake zangers. Ik hoop dat het niet gevolgd wordt door May’s valse BREXIT.’ En een derde schrijft: ‘We kijken hier naar een aangepaste, opnieuw gemasterde versie. Just like a dream, this isn’t what it seems.’