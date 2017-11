Macedonië toch naar Songfestival

Macedonië was in eerste instantie uitgesloten omdat het land nog een schuld had openstaan bij de organisatie. Eerder liet de EBU al weten in samenwerking met de Macedonische omroep MRT te zoeken naar een oplossing. Hoe de zaak is opgelost, is niet bekendgemaakt.



In Lissabon, waar het komende Songfestival wordt gehouden, kan Macedonië opnieuw op zoek naar eerherstel. Het land heeft zich al vijf jaar niet weten te kwalificeren voor de finale. Dit jaar strandde Macedonië voortijdig met het liedje Dance Alone van Jana Burceska.



De finale van de 63ste editie van het Songfestival vindt plaats op 12 mei, de halve finales zijn op 8 en 10 mei. Namens Nederland doet dit jaar Waylon mee. De eerste serie tickets voor het Songfestival gaan op 30 november in de verkoop.