Maarten van Rossem: John de Mol wilde mij als afkraker

,,Hij had een programma in gedachten waarbij iemand aan het slot alles totaal diende af te kraken. Dat leek hem wat voor mij", aldus Van Rossem. ,,Ik heb gezegd dat ik aan dat imago van afkraker geen verdere versterking wil geven en dat ik tevreden ben met twee goed bekeken programma's. Daar had hij alle begrip voor. Een vriendelijk gesprek.”



Voor een eventueel Talpa-avontuur staat Van Rossem overigens wel open. ,,Ik zou me zo een aantal formules kunnen voorstellen waartegen ik direct ja zou zeggen. Misschien niet meteen SBS-materiaal, maar als hij me de ruimte geeft een serie te maken over kleine musea in Nederland, ben ik gaarne bereid. Ook een programma over astronomie, wat er in Nederland vreemd genoeg niet is, zou ik meteen doen. Zeker tegen zijn tarieven."

Van Rossem is momenteel een van de kijkcijferkanonnen van NPO 2. Met De Slimste Mens werd de grens van 2 miljoen kijkers geslecht en zijn programma Hier zijn de Van Rossems scoort nu wekelijks meer dan een miljoen kijkers.