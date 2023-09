Maarten van Rossem denkt niet aan stoppen met De slimste mens: 'Eventueel met zuurstoffles achter mijn stoel’

Philip Freriks en Maarten van Rossem, die in 2012 begonnen als nieuw team bij De slimste mens, maken sowieso dus nog drie reeksen: twee winteredities en tussendoor een zomerserie. KRO-NCRV heeft inmiddels Herman van der Zandt aangetrokken om het stokje vanaf januari 2025 van Freriks over te nemen.



Van Rossem is ‘al zeven keer’ gebeld met de vraag wat hij doet. ,,Maar waar hebben we het over? Het gaat over een beslissing voor over anderhalf jaar. Anderhalf jaar! Wie weet wat voor dramatische gebeurtenissen er zich dan afspelen. Dan weten we of Trump weer aan de macht komt. Maar voor hetzelfde geld is iedereen dood tegen die tijd. Weet u, ik moet niks, ik wacht rustig de ontwikkeling der dingen af. Maar mijn intentie is 100 jaar. Om dan net als Henry Kissinger (voormalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, red.) zichtbaar goed te functioneren.”