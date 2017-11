Maarten Spanjer: Gosschalk heeft het niet van een vreemde

Wat hij vindt van het nieuws rond Job Gosschalk? ,,Het verbaast me niets’’, zegt acteur en schrijver Maarten Spanjer, die eerder over seksuele intimidatie in de filmwereld schreef in onder meer zijn boek Spanjer in Stukken. Hij wees toen naar Gosschalks voorganger Hans Kemna, de eerste grote casting director van Nederland. ,,Job heeft een goede leerschool gehad van meneer Kemna. De ene machtsbeluste homo wordt opgevolgd door de andere machtsbeluste homo’’, klinkt het cynisch.

,,Kemna heeft ooit meermaals geprobeerd mij op de mond te kussen. Steeds toen hij zijn mond op de mijne wilde drukken, trok ik me terug. ‘Popje, als je zo eenkennig bent, wordt het nooit wat met jou in deze wereld’, zei hij dan. Toen ik dit opschreef in mijn boek, werd daar erg lacherig over gedaan.’’

,,Heel smerig dit’’, vervolgt Spanjer, die in de jaren 90 bij het grote publiek ook bekend werd als presentator van Taxi. ,,De hele acteerwereld wist dat dit soort praktijken gebeurde. Ook daar werd toen weinig over gezegd vanwege Kemna’s machtspositie. En acteurs zijn nu eenmaal niet de meest heldhaftige personen.’’

Badkamer

Spanjer acteerde in onder meer de filmklassieker Spetters uit 1980. ,,Kemna nodigde hoofdrolspeler Hans van Tongeren (die twee jaar later overleed, red.) uit om zich bij hem thuis te komen wassen. Die jongen had zelf geen douche. Kemna liep toen ‘per ongeluk expres’ de badkamer binnen, maakte van Hans een polaroidfoto en hing die aan de muur. In de film zit een scène waarin geslachtsdelen worden opgemeten. Ik zei toen direct tegen regisseur Paul Verhoeven: ‘Ik wil die Kemna dan niet op de set!’ Dat nam hij gelukkig serieus.’’

,,Oh, Spanjer… daar gaan we weer’’, reageert de inmiddels 77-jarige Hans Kemna haast laconiek. ,,Doe hem maar de hartelijke groeten.’’ Kemna noemt vervolgens ‘alle verhalen van Maarten Spanjer absolute onzin’. ,,Hij mag blij zijn dat ik hem ooit gecast heb. Het verbaast me ook dat hij dit weer roept. Wij kwamen elkaar een paar jaar terug nog tegen in Eye Amsterdam toen Spetters opnieuw werd vertoond. Toen hadden we nog een heel leuk gesprek.’’