Maarten: Een dramatisch weekend voor mij

Gehurkt zat Maarten tegen het keukenblok. Het brood in de oven, de handen gevouwen en het gezicht op z’n sipst. ,,Tsja, toen wist ik het al: dit gaat ‘m niet meer worden”, kijkt de afvaller van het populaire bakprogramma terug. Het broodmandje bleek fataal voor de fysiotherapeut. De appjes stroomden vanavond al binnen, morgenochtend komen daar waarschijnlijk de opmerkingen bij van zijn cliënten. Over Heel Holland Bakt én Feyenoord, zijn cluppie die thuis verloor van NAC. ,,Ook dát nog, wat een dramatisch weekend voor mij”, glimlacht Maarten flauwtjes. Wekelijks waren de commentaren niet van de lucht. ,,Vorige week ging het niet goed met mijn zwanensoezen. Dan hoor ik het op maandag en dinsdag wel, hoor. ‘Kan ik hier soezen bestellen?’ En wat ben ik blij dat ik die kampioenstaart van Feyenoord dit weekend niet heb gemaakt.” De inwoner van Oudewater wist dat het lastig ging worden. ,,Brood is mijn minste onderdeel. Ik zou alleen een kans hebben als anderen een fout zouden maken en ik een goede dag zou hebben”, aldus Maarten die na de eerste bakronde nog mogelijkheden zag. Zijn suikerbrood was weliswaar niet van Champions League-niveau, ‘maar Nico was de zout vergeten’. ,,Dus je weet nooit.”

Hoog niveau

Bij het tijgerbrood ging het wel mis. ,,Dat was niet superslecht, maar wel de minste. Nu wist ik: nu moet het met het broodmandje wel héél goed gaan. Het niveau in Heel Holland Bakt is zo hoog.”



Niet dus. ‘Doods’, zo luidde de harde kritiek van jurylid Robèrt van Beckhoven die het brood ‘niet luchtig’ vond en een ‘krokant laagje’ miste. Maarten heeft desondanks genoten van zijn bakavontuur. ,,Ik heb 101 hobby’s. Mijn zoontje, voetballen, tennis, hardlopen, vissen en bakken, maar dan gewoon in je eigen keuken. Dit was wel even anders, maar zonder meer één van de meest uitdagende dingen die ik ooit heb gedaan."



Meer over Maarten in Smaakt naar meer, woensdag om 21.25 uur op NPO1.