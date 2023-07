Maan straalt in ‘zweetpak’ op festival en Halina Reijn viert haar nieuwe lijf als ware influencer

Mel C maakt WK-lied voor Engelse voetbal­sters

Mel C heeft een nieuw nummer opgenomen voor de Engelse voetbalsters, die deze maand in actie komen op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De Spice Girls-zangeres is onderdeel van een elftal vrouwelijke Britse artiesten die samenwerkten om het nummer Call Me A Lioness te maken.