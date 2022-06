Maan ontroert met vaderdag-ode, De Staat en Nile Rodgers zorgen voor feest op slotdag Pinkpop

UpdateDat maakt een festival zo leuk: het ene moment ontroert zangeres Maan het publiek met een emotionele ode aan haar vader op Vaderdag, een paar uur later gaat op dezelfde plek het publiek uit zijn dak bij de hypnotiserende beats van De Staat en weer iets later is Megaland één grote disco.

De Staat heeft natuurlijk een geschiedenis op Pinkpop. De band van voorman Torre Florim (36) maakte in 2016 zoveel indruk dat het nog dezelfde editie terugkwam, wegens het uitvallen van Ghost. Vandaag keert de band terug met een sterk optreden dat wordt afgesloten met festivalhit Witch Doctor, maar dat het ook prima zonder dat lied had afgekund.

Pak

Ook het nieuwste werk van de band slaat aan op het veld. De laatste single Who's gonna be the GOAT? en het nog niet eens uitgebracht Head on the block brengen de menigte moeiteloos in beweging. Florim, strak in pak en waarschijnlijk blij dat hij niet op de bloedhete zaterdag stond, bespeelt zijn gehoor met verve. Het leidt tot een spannende show met bezwerende muziek en rechtvaardigt volledig de promotie naar het hoofdpodium in Landgraaf.

Uren eerder maakt een andere Nederlandse act indruk op hetzelfde podium. Maan (25) bouwt een feestje met gast Snelle op Blijven Slapen, zingt met collega Bente vol overgave Nee is nee, maar imponeert het meest met twee emotionele vertolkingen.

Muisstil is het op het veld wanneer ze het gevoelige Ze huilt, maar ze lacht zingt, waarbij meerdere toeschouwers het niet droog houden. Even daarvoor is Maan zelf voor de bijl gegaan. Ze heeft net gememoreerd dat het vandaag vaderdag is en begint aan Jij bent de liefde, waarbij ze meteen stilvalt en haar hand voor haar gezicht brengt. Even overmand door emoties herpakt ze zich, waarna ze een ode brengt aan haar vader, die vooraan staat tussen de bezoekers. Een ontroerend moment dat eindigt met een knuffel van een vader voor zijn dochter.

Disco

De hitte mag verdreven zijn, het is wel aangenaam op Megaland. De zon schijnt, het is een graad of 22 en het is minder druk op het terrein dan vrijdag en zaterdag, toen beide dagen uitverkocht waren met 70.000 festivalgangers. Vandaag zijn er zo'n dertienduizend minder. Die hebben wel het geluk dat ze aan het begin van de avond bij de Greatest Hits-show zijn van Nile Rodgers & Chic.

De man die (mee)schreef en produceerde aan tal van hits, van David Bowie en Madonna tot Diana Ross en Daft Punk, brengt Pinkpop niets minder dan een collectief geluksmoment. Het mag aan het einde van zijn show licht gaan regenen, het publiek is euforisch na te hebben gedanst op We are family, Let's Dance, Like a Virgin en Get Lucky. En dat is zonder compleet te zijn. Zijn band krijgt het voor elkaar om het veld als één persoon te laten springen.

Nile Rodgers & Chic zorgen voor euforie op het veld

Geslaagd

De eerste Pinkpop in drie jaar tijd mag geslaagd genoemd worden, ondanks de klachten op de openingsdag over de geringe capaciteit van de gratis waterpunten. Dat euvel had de organisatie een dag later verholpen, op de heetste dag. ,,Dat was een van de heetste Pinkpop-dagen ooit’’, zegt festivalmanager Niek Murray, die zag dat de temperatuur bijna de 35 graden bereikte. ,,Onze EHBO-posten konden de drukte aan, we hadden veel meer dan andere jaren te maken met hitteklachten.’’

Bij het eerste festival zonder de leiding van Jan Smeets - de directeur werd zaterdagavond uitgezwaaid - had de organisatie meerdere vernieuwingen doorgevoerd. Eén daarvan, het tegenover elkaar positioneren van de twee grootste podia, viel in goede aarde bij de festivalgangers. Die hoefden zich maar om te draaien om niets te missen van een aansluitend optreden. Ook culinair viel dit jaar meer te kiezen dan voorheen. Van de drie dagen waren er twee uitverkocht met 70.000 mensen. De headliners waren daar respectievelijk Metallica en Pearl Jam. De slotdag (Imagine Dragons als headliner) was met een kleine 58.000 mensen net iets minder populair.

Zondag rond het middaguur zijn de waterpunten op Pinkpop verlaten.

