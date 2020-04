Maan heeft een dure hand en Helga van Leur toont grijs kapsel

Giganti­sche villa die Prince paars verfde te koop voor miljoenen­be­drag

11:46 Het huis in Los Angeles waar onder anderen Prince en Elizabeth Taylor hebben gewoond staat te koop. Het luxueuze optrekje werd beroemd nadat Prince daar in 2005 introk bij basketballer Carlos Boozer en alle muren paars verfde terwijl zijn huisgenoot niet thuis was. De toekomstige koper mag overigens diep in de buidel tasten: de villa kost maar liefst 30 miljoen dollar.