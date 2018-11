Maan en Tony Junior geschrokken door aardbeving op Bali

VIDEO Dieuwertje Blok krijgt Gouden Sinter­klaas­boek

20:14 Dieuwertje Blok heeft in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, in het bijzijn van de roetveegpieten, het eerste exemplaar van het nieuwe Gouden Boekje Het verhaal van Sinterklaas in ontvangst genomen. De presentatrice van het sinterklaasjournaal is erg blij met het boekje. ‘We hebben behoefte aan nieuwe verhalen over Sinterklaas.’