Maan en Snelle voegen zich bij de tien Nederlandse acts met meeste weken op 1 in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 1 mei. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 13 zakkers en 16 stijgers.

31 (--) GOOD WITHOUT- Mimi Webb

Mimi Webb maakte indruk op TikTok met Before I Go toen Charli D’Amelio het nummer gebruikte. Haar 111 miljoen volgers maakten kennis met de zangkwaliteiten van Webb. Mimi is een enorme fan van artiesten als Adele, Emeli Sandé en Sam Smith en die hebben we al regelmatig in de Top 40 mogen verwelkomen. De 20-jarige komt nu zelf ook tussen al die grote namen te staan… vorige week was Good Without de Alarmschijf en deze week is het de hoogste nieuwe op nummer 31.

14 (15) LEAVE THE DOOR OPEN- Silk Sonic

Bruno Mars en Anderson .Paak hebben het rustigste tempo ingezet om naar de hoogste regionen van de Top 40 te glijden. Iedere week zetten ze één stapje vooruit en dat doen ze nu al vier weken achter elkaar. Ondertussen is dat al bijna een record want er bestaan slechts vier hits die vijf weken achter elkaar één plek stegen. De meest recente hit in dat rijtje is Used To Love van Martin Garrix en Dean Lewis die in 2019 zo van 17 naar 12 kroop. Leave The Door Open begon op nummer 18 en met een vierde week van één plek winst komt Silk Sonic nu op nummer 14.

4 ( 5) COVER ME IN SUNSHINE- P!nk + Willow Sage Hart

Willow klimt deze week in de lijst van meest succesvolle Top 40-kinderen onder de 10 jaar oud. Deze week heeft ze de jongste Top 40-artiest ooit, Jordy, ingehaald waardoor ze nu op nummer 4 komt achter Little Jimmy Osmond, de Nederlandse Snappie en de Duitse Schnappi. Als Willow nog verder wil stijgen dan moet ze wel doorwerken want over vier weken wordt ze 10 jaar. Voorlopig gaat het in de Top 40 wel lekker hoor - Willow stond met haar mama, P!nk, vier keer op nummer 5 en deze week klimmen ze een plekje omhoog – naar nummer 4.

1 ( 1) BLIJVEN SLAPEN- Snelle x Maan

Met Goud staan Suzan & Freek voor de tweede week op nummer 3 en Peaches, de hit van Justin Bieber, Daniel Caesar en Giveon, staat voor de tweede week op nummer 2. Dat het goed gaat met Snelle en Maan is een understatement. De twee staan vanaf nu zelfs tussen de tien Nederlandse acts die de meeste weken op nummer 1 hebben gestaan. Blijven Slapen is voor de zesde week de populairste hit van ons land.

