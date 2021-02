Maan begint vannacht eigen cocktailbar, Sylvie verveelt zich in lockdown

Engelbert Humperdin­ck verliest vrouw na coronabe­smet­ting: ‘Ze rent nu door de hemel’

7 februari De vrouw van de wereldberoemde zanger Engelbert Humperdinck (84) is afgelopen week overleden, kort nadat bij haar het coronavirus was vastgesteld. De 85-jarige Patricia Healey, die al 56 jaar getrouwd was met de artiest, leed de afgelopen tien jaar aan alzheimer. ‘Ze rent nu vrij door de prachtige tuinen van de hemel’, schrijft Humperdinck op sociale media.