M lijkt opgesloten te zitten in zijn eigen hoofdstedelijke bubbel

Na een middag pittig discussiëren over de nominaties voor de Zilveren Nipkowschijf 2020 (voor wie het gemist heeft: Oogappels, Frontberichten en Brieven aan Andalusië zijn de uitverkorenen geworden) waren wij, de 12 juryleden, woensdag behoorlijk eensgezind over wie de Ere Nipkow toekomt. Matthijs van Nieuwkerk. Natuurlijk, zou ik er bijna achteraan tikken.



Omdat Jeroen Pauw tamelijk rap na de ontvangst van dezelfde onderscheiding in 2019 met zijn late night talkshow stopte, hecht ik eraan te zeggen dat de Ere Nipkow niet de functie heeft van een gouden horloge voor een aanstaand pensionado. Het is geen oprotprijs, het is een ereblijk voor uitzonderlijke verdienste, wat 15 jaar DWDD wel zo’n beetje samenvat.



De laatste maanden ben ik nog eens extra gaan beseffen hoe goed Matthijs eigenlijk was met en in DWDD. Hoe knap het was dat hij avond aan avond zoveel energie, plezier en jongensachtig optimisme in de huiskamer wist te brengen, maar ook als interviewer bij tijd en wijlen ongemeen scherp kon zijn. Niemand van de nieuwe lichting talkshowhosts komt in zijn buurt. Van het hele blik presentatoren dat is opengetrokken bij Op1 vind ik alleen Carrie ten Napel een ontdekking. Sprankelende persoonlijkheid, oprecht geïnteresseerd. De rest onderstreept slechts de opzet van het format: ze zijn allemaal (nog) veel te inwisselbaar. Los van zondaginvaller Jeroen Pauw natuurlijk, maar ik neem aan dat u dat zelf ook wel snapt.