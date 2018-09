Luuk Ikink voor tweede keer vader geworden

Jane Fonda (80) stopt met daten: 'Mijn winkel van onderen is nu echt dicht'

17:34 Hollywoodactrice Jane Fonda (80) heeft in een podcast over haar nieuwe film Book Club openhartige uitspraken gedaan over haar seksleven. Volgens Fonda is ze een groot fan van pornografische boeken, experimenteert ze soms met vibrators, maar heeft ze geen gemeenschap meer met mannen. ,,My shop is closed.''