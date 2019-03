Luizenmoeder-acteur speelt in remake Britse horrorhit

Manager: ‘Vriendin scheidende Barney is 34-jarige vrouw uit Londen’

11:16 Meervoudig dartkampioen Raymond van Barneveld (51), die na een huwelijk van 25 jaar gaat scheiden van zijn echtgenote Silvia, heeft volgens zijn manager Jaco van Bodegom in geen geval een liefdesrelatie met een dertig jaar jongere Britse vrouw die actief is of was in de porno-industrie. Daarmee weerlegt hij een gerucht dat gisteren in (internationale) media opdook. ,,Het gaat om een doodnormale 34-jarige vrouw uit Londen”, verzekert Barney's zegsman.