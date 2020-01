Luisteraars lopen niet meer warm voor Serious Request, Top 2000 heeft beste score sinds start

De tweede editie van het vernieuwde Serious Request heeft 3FM wederom geen extra luisteraars opgeleverd. De radiozender scoorde in de laatste twee maanden van 2019 een marktaandeel van 2,3 procent, precies evenveel als de vorige meetperiode. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek. Ook in de laatste twee maanden van 2018 scoorde 3FM een marktaandeel van 2,3 procent, in absolute cijfers had de radiozender afgelopen maand 100.000 luisteraars minder dan in die maanden in 2018.

De dj’s laten zich sinds 2018 voor Serious Request niet meer opsluiten in het Glazen Huis. In plaats daarvan gaan dj-duo’s het land in om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. De tweede editie van de vernieuwde actie leverde wel een hoger bedrag op dan die van het jaar ervoor. De teller stond op kerstavond 2019 op ruim 1,4 miljoen euro, een jaar eerder was dat ruim 1,3 miljoen euro.

