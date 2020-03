LuckyTV gaat gewoon door na einde DWDD

Rapper Boef toont kwetsbare kant in documentai­re: worstelen met demonen en verlatings­angst

15:38 Rapper Boef is acht maanden lang door de camera gevolgd en het resultaat is binnenkort te zien in de documentaireserie Gewoon Boef. In de driedelige reeks die vanaf 8 mei te bekijken is op Videoland geeft Boef, oftewel Sofiane Boussaadia, een ‘intiem en persoonlijk kijkje’ in zijn veelbewogen leven en doet hij een boekje open over zijn pijnlijke jeugd.