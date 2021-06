‘Lucinda Riley vond status totaal onbelangrijk’

Vorig jaar was Lucinda Riley in Nederland, om een prijs, een Platina Boek, in ontvangst te nemen van de CPNB. Op het moment dat zij de microfoon kreeg, stak ze van wal over het belang van lezen, wat verhalen voor haar betekenden, hoe zij zelf als kind al altijd met haar neus in de boeken had gezeten. Geen woord over haar prijs of over de duizelingwekkende hoeveelheid lezers die zij naar haar boeken had weten te trekken. ,,Dat was typisch Lucinda,” zegt haar Nederlandse uitgever, Sander Knol. ,,Op het moment dat zij in de spotlights staat de aandacht op iets anders vestigen, iets wat zij veel belangrijker vond, de leescultuur.”