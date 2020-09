Lucas Hamming over de Club van 27: ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik over een half jaar de pijp uitga’

Van partner naar vijand Dick Maas over Laurens Geels: Word echt fysiek onpasse­lijk als ik hem zou zien

22 september Zonder twijfel is Dick Maas (69) de meest succesvolle actieregisseur van Nederland. Zijn rijke carrière met hits als De Lift, Flodder en Moordwijven wordt belicht in een documentaire die op het Nederlands Filmfestival in première gaat. Ook de vete met zijn voormalige producent Laurens Geels komt aan de orde.