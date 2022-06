Luca Borsato stapt uit schaduw vader: ‘Ik wil ontsnappen aan de angst voor negativiteit’

Marco Borsato ligt onder vuur nadat eind vorig jaar via diverse juicekanalen geruchten naar buiten kwamen over grensoverschrijdend seksueel gedrag bij kandidaten van The Voice kids . Later volgde een aangifte door een vrouw, die stelt op haar vijftiende onzedelijk betast te zijn door de zanger. Vanaf dat moment heeft Marco al zijn publieke activiteiten stilgelegd, maar ook zijn gezin kreeg te maken met de publieke opinie die zich tegen de ooit zo geliefde zanger keerde. ‘Waar ik mij er zeker bewust van ben dat het hebben van een bekende naam een privilege kan zijn, heb ik de afgelopen jaren ervaren wat de gevolgen zijn wanneer het roer omslaat’, schrijft zoon Luca vandaag op Instagram. ‘Samenwerkingen omtrent mijn muziek kwamen stil te liggen en vielen uiteen. Zowel haatcomments als doodsbedreigingen zijn mij vandaag de dag niet meer vreemd. En hoe graag ik mijzelf ook zou willen losbreken van iets waar ik los van sta, lijkt hier geen mogelijkheid toe.’

Psycholoog noemt biecht Waylon goede zet: ‘Hij is veel slimmer dan we dachten’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Adviezen

Luca was bezig om zelf een muziekcarrière op te bouwen. ‘Na verloop van tijd vormde zich een team en werden er plannen opgesteld om met deze muziek naar buiten te treden. Helaas werden deze plannen door de omstandigheden abrupt stopgezet.’ Daarom stapt hij vandaag uit de schaduw van zijn beroemde vader. ‘Hij gaat tegen alle adviezen in eigen muziek uitbrengen. ‘Zonder label, zonder managers, zonder foto- of videofotografen, zonder mediateam. Slechts ikzelf met de steun van mijn twee beste vrienden en medemuzikanten, zoals het drie jaar geleden is begonnen.’



Luca vindt dat hij niet langer kan stilstaan. ‘Ik ben mijn eigen persoon, met mijn eigen verhaal en eigen geluid. Dat is waarmee ik naar buiten wil treden en waarom ik mij genoodzaakt voel om met dit statement te beginnen.’ Voorlopig staat Luca de media niet te woord en zal hij geen uitspraken doen over de situatie waarin hij zich nu bevindt. ‘Ik weet niet hoe het allemaal uit zal gaan pakken, maar ik kan niet wachten om de nummers nu eindelijk met de wereld te kunnen delen.’