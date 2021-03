Lubach scoort met rap: ‘Ga niet naar Nieuwsuur, het kost je tien zetels’

In het lied - op de melodie van Jay Z en Alicia Keys’ Empire State of Mind - levert Lubach harde kritiek op lijsttrekkers Farid Azarkan en Geert Wilders, die allebei op het laatste moment afzegden voor de ondervragingen door Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars. De concurrerende lijsttrekkers werden ‘onverdoofd geslacht’ en dat hadden ze ‘allang door’. Lubach noemt in de rap alle pijnpunten waar de lijsttrekkers van Denk en PVV niet graag over willen praten zoals ‘de lange arm van Erdogan’ of de aanklachten van seksueel wangedrag tegen Kamerlid Dion Graus van de PVV (‘laten vrouwen naaien door hun bloedeigen security’).

Lubach en Duysker helpen de lijsttrekkers met smoesjes - ‘zeg dat je verkeerd bent gereden, of net overleden’ - en stellen voor dat ze beter naar Twan Huys of Giovanca Ostiana ( Op1 ) kunnen gaan voor een minder scherpe ondervraging.

De rap was maandagochtend al meer dan 200.000 keer bekeken via het Twitter-account van het programma. Op YouTube was de clip al meer dan 85.000 keer bekeken. In het programma zelf zagen ruim 1,7 miljoen kijkers de ode aan Nieuwsuur. Zondag met Lubach, dat aan zijn laatste seizoen bezig is, stond daarmee op de derde plek van best bekeken programma’s, net onder Studio Sport en het Journaal van 20.00 uur.