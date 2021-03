Lubach lanceert Keezer’s Quest om kiezer te helpen in het woud aan meningen

VideoArjen Lubach heeft gisteravond in zijn talkshow Zondag met Lubach een nieuw stemkompas gelanceerd om de zwevende kiezer op weg te helpen. Het is een ouderwets computerspel, net zoals de eerste Stemwijzer volgens hem ooit bedoeld was.

De presentator kwam naar eigen zeggen op het idee toen hij beelden zag over de lancering van de eerste Stemwijzer in 1998. In het oude tv-fragment wordt het een ‘computerspelletje’ genoemd. ,,Dat klinkt eigenlijk veel beter, dus we gaan terug naar de oorsprong. Dames en heren, dit is Keezer's Quest”, zei Lubach in de uitzending van gisteravond, die door 1,5 miljoen mensen werd bekeken. Een flink aantal, maar minder dan de afgelopen weken, vermoedelijk doordat het RTL Verkiezingsdebat recht tegenover zijn programma stond.

Het spel neemt je mee naar een betoverend woud, dat ‘soms wel heel erg lijkt op onze wereld’. Onderweg kruisen mysterieuze boswezens je pad en krijg je dilemma’s voorgelegd. Is het bijvoorbeeld oké dat magiërs moeten doorwerken tot hun 680ste in plaats van hun 650ste? Wat vinden we van de alles bedekkende mantel op openbare plekken? Kan de Bosunie uitbreiden of moet er een heksit komen?

Ben je voor gratis kinderopvang voor ouder-kabouters die hout willen sprokkelen? En vangen we huilende kinderen op als hun bos is afgebrand? Aan het eind van het spel bepalen de antwoorden bij welk gilde iemand zich het meest thuisvoelt, bijvoorbeeld het Gilde voor de Vrijheid (knipoog naar de PVV) of het Gilde voor de Dieren (Partij voor de Dieren).

Volledig scherm Lubach lanceert de Keezer's Quest. © NPO/Arjen Lubach

Lubach overhandigde het eerste spel aan oude vriend van de show Salamander Klöpping. In seizoen één (2014) schoof de pratende handpop elke aflevering aan. De pop is gemodelleerd naar tech-expert Alexander Klöpping, compleet met hoody en oordopjes.

Kamergotchi

Vier jaar geleden had Lubach rond de verkiezingen nog de Kamergotchi, een variant op de Tamagotchi, een virtueel huisdiertje waar de eigenaar voor moet zorgen. Spelers van de Kamergotchi-app kregen een ei dat ze open moesten schudden en waarin dan een van de zeventien belangrijkste lijsttrekkers zat. Zij moesten deze vervolgens voedsel, aandacht en kennis geven. Bij actueel nieuws kreeg de speler een bericht dat de politicus meer aandacht nodig had. In twee weken tijd werd dat spel door 750.000 mensen gespeeld, met GroenLinks-leider Jesse Klaver als best verzorgde lijsttrekker.

Volledig scherm Beeld uit Keezer's Quest. © NPO/Zondag met Lubach

Op deze site kun je de Kieswijzer invullen als stemhulp:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.