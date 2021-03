Lowlands maakt line-up bekend, festival Rock Werchter gecanceld

Onder anderen The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Balthazar, Georgia en Yungblud komen in augustus naar Biddinghuizen. Vanuit Nederland zijn artiesten als The Opposites, Typhoon, Eefje de Visser, S10, Altın Gün en Froukje gestrikt.

Lees ook PREMIUM Kaartjes in de verkoop: festivalseizoen verschuift naar einde zomer

De organisatie is positief gestemd over het doorgaan van Lowlands, maar houdt ook een slag om de arm. ,,We gaan ervan uit dat het mogelijk is om Lowlands van 20 tot en met 22 augustus op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden - zonder anderhalve meter afstand of beperking in bezoekersaantal. (...) We kunnen de toekomst niet voorspellen. Vanwege maatregelen die tijdens Lowlands eventueel nog gelden, kan blijken dat toch niet alle acts kunnen komen.”

Lowlands is bovendien niet alleen afhankelijk van maatregelen in Nederland, maar ook van die in landen waar de artiesten vandaan komen. ,,Het belangrijkste op dit moment is dat al deze acts volmondig hebben aangegeven erbij te zijn als de omstandigheden het toelaten. Uiteraard zijn we met nog meer acts in gesprek, die op dit moment nog niet zijn bevestigd.”

Kaarten van de vorig jaar afgelaste editie zijn dit jaar opnieuw geldig. Omdat een aantal tickets zijn teruggegeven gaan deze op een later moment in de verkoop.

Rock Werchter

Terwijl Lowlands de eerste namen voor de editie van dit jaar presenteert, is in België tegelijkertijd besloten dat Rock Werchter opnieuw niet doorgaat. De volgende editie vindt nu pas in de zomer van 2022 plaats, heeft de organisatie bekendgemaakt.

Over de beslissing is lang nagedacht. ,,De voorbije maanden overlegden we intens met overheden, experten, andere festivals in binnen- en buitenland, dit met oog op een veilige heropstart. De veiligheid en gezondheid van de fans, van crew en medewerkers en de artiesten is altijd onze hoogste prioriteit”, aldus de organisatie.

,,We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter-ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.”

Rock Werchter sluit zich aan bij de organisatie van grote festivals in Duitsland, die vorige week bekendmaakten opnieuw een jaar over te slaan.