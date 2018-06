Love Island-ster Sophie Gradon (32) dood gevonden in huis ouders

Ondanks dat het onderzoek nog gaande is, heeft de politie laten weten dat er geen sprake is van verdachte omstandigheden. De familie van de brunette is te veel van slag om er iets over los te laten.

Miss Britain

Van het lingeriemodel is bekend dat ze genoot van de spotlights. In 2008 werd ze gekroond tot Miss Newcastle, een jaar later schopte ze het tot Miss Britain. Met haar deelname aan Love Island pakte ze het publiek in door onder meer een kledingkast in te duiken met deelnemer Thomas Powell. Daarna kreeg ze in het programma een kortstondige relatie met Katie Salmon. Later had ze een romance met rugbyspeler Danny Cipriani.