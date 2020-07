Louis Tomlinson weg bij platenlabel Simon Cowell

Behalve platenbaas is Cowell tevens de geestelijk vader van One Direction. Hij formeerde Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson en Zayn Malik in 2010 bij de Britse X Factor tot groep, nadat ze ieder solo waren blijven steken. Cowell is de bedenker van het populaire programma, dat ook een Nederlandse variant kreeg.



De ter plekke gevormde boyband ging verder onder de naam One Direction. De groep eindigde uiteindelijk als derde, maar de hype rond het vijftal was toen al losgebarsten. In de jaren erna scoorde One Direction de ene na de andere hit, de jonge zangers werden wereldwijd aanbeden door hordes fans.



In 2015 verliet Zayn Malik de groep voor een solocarrière. Een jaar later deden de overige bandleden hetzelfde. Officieel bestaat One Direction nog steeds en heette het einde van groep ‘een onderbreking voor onbepaalde tijd’, wellicht om het leed voor de fans wat te verzachtten.