Lou Prince terug op de bühne in The Voice Senior; en met succes

Lou, woonachtig in Zwijndrecht, wilde in eerste instantie niet meedoen aan de talentenjacht voor senioren. Zijn vrouw en kinderen dachten daar anders over en besloten hem als verrassing op te geven.



Al bij de eerste noten draaiden Angela Groothuizen en Marco Borsato resoluut om. Niet veel later volgden Gerard Joling en Gordon en ook Ilse de Lange. De vijf coaches waren zo onder de indruk dat ze niet stil konden staan tijdens het optreden van de ervaren zanger. ,,Wat een timing en wát een entertainer ben je", concludeerde Angela.



Ook Marco Borsato was het daar mee eens. Gerard en Gordon waren ook te spreken over de auditie van Lou, al zouden ze hem ook eens een ander repertoire willen horen zingen. Uiteindelijk liet Lou zijn keuze op Angela vallen.



De kijkers thuis Twitterden enthousiast mee: 'Save the best for last, heel goed!' en 'Mag Lou Prince winnen?', luidden enkele reacties.