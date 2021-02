Loretta Schrijver verbaasd over Koffietijd-gast Aaf: ‘Dacht dat ze wel tegen een stootje kon’

,,Dat was een grapje”, legt Loretta uit. In het gesprek op tv hadden ze namelijk net besproken dat de kinderen van Aaf het niet altijd met haar eens zijn. ,,Ik dacht dat Aaf wel tegen een stootje kon, want dat is natuurlijk best een pittige tante. Maar blijkbaar niet. Dan is ze toch gevoeliger dan ik dacht. Maar ze schrijft wel vaak pittige columns.”



De 64-jarige RTL-presentatrice geeft aan het niet via social media te willen uitvechten en dat de twee maar eens met elkaar in gesprek moeten. Wel zegt ze: ,,Aaf, het was niet de bedoeling. En ik vind het jammer dat je je niet prettig hebt gevoeld bij Koffietijd. We zijn natuurlijk een gezellig programma.”