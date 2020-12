Loretta Schrijver in jury van kerstdorpjes-show RTL

Doodsoor­zaak sin­ger-songwriter Justin Townes Earle bekendge­maakt

10:41 De doodsoorzaak van de Amerikaanse singer-songwriter Justin Townes Earle is drie maanden na zijn overlijden bekend. Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van alcohol en drugs de 38-jarige Americana- en countryzanger fataal is geworden. Het zou gaan om een ongeluk.