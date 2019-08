Loretta Schrijver en Buddy Vedder in panel The Masked Singer

Eerder werd bekend dat ook Carlo Boszhard en Gerard Joling in het panel zitten. In de show komen bekende Nederlanders uitbundig verkleed en onherkenbaar vermomd hun zangkunsten ten gehore brengen in de studio. Het panel moet dan raden wie er achter het masker zit. Loretta Schrijver heeft er in ieder geval ongelofelijk veel zin in. ,,Ik hou van verkleedpartijen en een beetje gekke dingen", zegt ze enthousiast bij RTL Boulevard . ,,Toen ik de Amerikaanse uitvoering zag, je zal het niet geloven, maar ik heb gewoon achter elkaar zitten kijken! Het is gekte, het is rariteit, het is Alice In Wonderland !" Maar, wel met klasse, voegt Lorette eraan toe. ,,Het is geen ordinaire schreeuwpartij."

Wie is de Mol

De BN'ers die in het pak zitten zijn zangers, acteurs, maar het kunnen ook sporters zijn en het panel moet raden wie het is. Ze krijgen hints, maar het wordt ze niet al te makkelijk gemaakt want soms worden ze ook op het verkeerde been gezet. ,,Het is eigenlijk een soort Wie is de Mol”, concludeert Loretta. ,,Het lijkt me zo verschrikkelijk leuk!"



The Masked Singer is een van origine Koreaans tv-format dat een enorme hit is op de Amerikaanse zender FOX. De show op RTL 4 wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai en is er vanaf vrijdag 27 september.