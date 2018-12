'Lompe' First Dates-deelnemer Roy: Geen spijt van afwijzing

Kijkers van het succesvolle datingprogramma First Dates keken gisteravond met kromme tenen naar hoe de 36-jarige Sjef uit Geldrop op ‘respectloze, gênante en uiterst lompe wijze’ werd afgewezen door de even oude automonteur Roy. Die peinsde er niet over om Sjef, na een ongemakkelijke en weinig succesvolle date, nog een keer te zien. Roy is na de uitzending overladen met reacties, zo laat hij aan deze krant weten. Zelf heeft hij (naar eigen zeggen) heel veel positieve reacties gekregen, maar op sociale media is de toon overwegend negatief. Waar hij toch het lef vandaan haalde om een vriendelijke, onzekere man zo te behandelen? Maar met die beschuldiging kan Roy helemaal niets. ,,Ik neem het niet al te serieus. Het was een momentopname. Al die mensen moeten er niet zo zwaar aan tillen. Je kunt beter eerlijk zijn, toch?”

‘Mogelijk moederskindje’

Na de kansloze date typeerde de Boxtelse automonteur zijn date als ‘een mogelijk moederskindje dat waarschijnlijk te beschermd is opgevoed’. Gemeen en kwetsend, vinden veel kijkers. ,,Dat mogen zij vinden, dat is hun goed recht”, reageert Roy nuchter. ,,Ik vind dat ik gewoon netjes ben gebleven. Ik heb Sjef niet uitgescholden of lelijk gedaan en heb hem eerlijk een kans gegeven. Ik ben gewoon blijven zitten en heb met een open blik naar zijn verhaal geluisterd.”



De introverte Sjef, leraar in het speciaal onderwijs, gaf zich op voor First Dates om eens te kijken hoe een blinddate in zijn geval zou uitpakken. Hij keek terug op een leuk etentje met Roy en stond na afloop zelfs open voor een vervolgdate. Maar daar wilde Roy niets van weten, waarop hij de inmiddels beruchte zin uitsprak.



Maar, vult Roy snel aan, heeft het programma tijdens dat moment ‘helaas niet alles laten zien’. ,,Ik heb hem daarna netjes uitgelegd dat het geen aanval op hem was. Het was niet persoonlijk bedoeld, maar ik voelde gewoon geen klik. Het was echt geen trap na. Echt niet.” Of Sjef de afwijzing als beledigend heeft ervaren, durft Roy niet te zeggen. ,,Ik heb hem na de uitzending niet meer gesproken, maar ik hoop van niet.”