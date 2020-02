Loiza poseert in enkel een badjas en Douwe Bob ziet koe langs vliegen

Willemijn Verkaik zingt op de Oscars: ‘Alle grote talenten zijn hier, Brad Pitt zit op 3 meter’

8 februari Musicalster Willemijn Verkaik (44) is niet iemand die snel onder de indruk raakt, maar optreden zondagnacht op de Oscars is zelfs voor haar iets om euforisch van te raken. Ze zal samen met Elsa-actrices uit onder meer Polen, Spanje en Japan het liedje Into the Unknown uit de film Frozen II zingen. ,,Ik zie dat op drie meter de stoeltjes van Leonardo DiCaprio en Brad Pitt staan, dat is best wel spannend.”