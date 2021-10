Loiza Lamers over Expeditie Robinson: ‘Op een gegeven moment is het klaar’

Ja, het was een waanzinnige ervaring, maar nee, Loiza Lamers zal geen derde keer deelnemen aan Expeditie Robinson. Dat vertelde ze vanavond bij Humberto aan tafel. Het model is de achtste afvaller van het survivalprogrammma van RTL 4.

Zelf wilde ze niet stoppen, maar de dokter op het eiland van Kroatië greep in ‘vanwege acute medische redenen.’ ,,Het was een opeenstapeling van alles”, was haar summiere verklaring over de gedwongen exit. ,,Ik heb de Filipijnen gedaan, 30 dagen, dat was al zwaar, maar dat voelde idyllischer aan. Zon, zee, strand, we hadden kokosnootjes, banaantjes. Dat vond ik al pittig. Maar dit was écht heel pittig. Het was rots, er was geen eten, we konden niet vissen, het was koud. Op de Filipijnen was het 45 graden. Nu op een goede dag 16 graden. Dan ben je op een geven moment gewoon klaar.”

Loiza Lamers was één van de acht kandidaten die dit seizoen een tweede kans kregen in het programma waar verder nog achttien (nieuwe) deelnemers aan meedoen. Lamers was drie jaar geleden al van de partij en miste toen net de finale na 30 dagen op de Filipijnse eilanden gebivakkeerd te hebben. Vanwege de pandemie ging vorig jaar een streep door het programma en waren de opnames dit jaar in Kroatie. Lamers: ,,Het verschil met dit seizoen: als Tweede Kans-eilanders zijn we gelijk individueel gaan strijden in plaats van met teams. Normaal deed je dat als team en spaarde je krachten. Nu moet je constant je eigen hachie redden”, aldus Lamers die resoluut ‘nee’ zei toen Humberto Tan vroeg of ze nog een keertje mee zou doen.

,,Kijk Wietze (de Jager) zat de vorige keer vier dagen. Als je daar overheen bent, is dat supercool. Ik zat daar met Saar (Koningsberger) en Jay-Jay (Boske). We moesten nog zo lang wilden we onze vorige reeks inhalen. Ik denk dat ik de druk te veel heb opgevoerd. Misschien ben ik er op sommige stukken toch te hard ingegaan. Dat mijn lichaam dacht: ‘Leuk die plannen van jou vriendin'.”

Desondanks kijkt ze terug op een mooi avontuur. ,,Het is uniek, iets waanzinnigs. Je komt terug als een ander mens. Hoe rot het ook is. Ik heb daar staan vloeken, schreeuwen, huilen, gieren en tieren, maar ik zou iedereen aanraden mee te doen.”

Mede-eilandbewoners reageerden vol emotie vanavond in het programma. Loek Peters liet een traan. ,,Ik herken het. Het is mij in 2014 ook overkomen. Ik weet hoe rot ze zich voelt.”

Overigens dreigt er nog een kandidaat af te vallen. Défano Holwijn kneusde eerder een rib en kon vanavond niet mee in de proef. ,,Ademhalen doet pijn, lachen doet pijn, bewegen doet pijn.”

Volledig scherm Emotie bij Loek Peters © RTL 4