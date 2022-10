Loiza Lamers bracht met deze jurk een heerlijke snuf Hollywood-glamour naar Nederland

Reportage Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk balen van misser in eerste serie Chansons: 'Wakker van gelegen’

Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk keken elkaar zeven maanden geleden diep in de ogen. Zouden ze een nieuw seizoen Chansons!! doen? Ja dus. ,,Er is nog zoveel dat we niet hebben besproken.” Deze site liep mee bij de opnames in Parijs.

8 oktober