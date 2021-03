Loiza kijkt tv in doorschijnend jurkje en Samantha haalt rotgrap uit met vrouw

update 1,9 miljoen kijkers zien Jasper het een ronde verder schoppen, inclusief compliment van Anouk

13 maart The Voice-kandidaat Jasper Wever wist het gisteravond in de liveshows wederom een ronde verder te schoppen. In tegenstelling tot vorige week hield Anouk zich deze keer op de vlakte; 1,9 miljoen kijkers zagen hoe ze zelfs een compliment uitdeelde aan de zanger. De kijkers thuis zijn echter minder te spreken over de huidige gang van zaken.